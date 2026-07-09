"On croit que deux solitudes s'annulent quand elles se rencontrent et que l'euphorie serait au rendez-vous. En réalité, elles se multiplient...." Une voix parle. Elle raconte la chute. Celle d'un homme, d'un amour, d'une vie. Et celle d'un pays brisé. Dans un Liban en ruines, après la tragédie qui a bouleversé Beyrouth, un homme tente de survivre à l'effondrement : perte, deuil, mémoire fragmentée, culpabilité. Sa parole devient le seul fil qui le retienne encore au monde. Entre roman psychologique et roman contemporain ancré dans l'histoire récente, Ce qui reste des voix explore les territoires intimes du traumatisme, de la santé mentale et des blessures invisibles. A travers une écriture dense et habitée, ce récit de chute donne corps aux voix intérieures qui hantent, accusent et tentent de survivre. Dans un monde où tout vacille, que reste-t-il lorsque les repères s'effondrent ? Peut-on encore se reconstruire quand la mémoire, le réel et l'identité se fissurent ?