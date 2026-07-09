Quand la guerre vous ramene à Dieu

Depuis février 2022, la guerre en Ukraine a bouleversé des millions de vies. Derrière les cartes, les chiffres et les combats, il y a des hommes ordinaires devenus soldats, confrontés chaque jour à la peur, à la perte et à la mort. Au coeur de l'armée ukrainienne, Ivan Markovych recueille et transmet les histoires vraies de combattants engagés pour la liberté de leur pays. Parmi eux, deux figures marquantes : des citoyens devenus guerriers, que l'épreuve extrême pousse à dépasser leurs limites. Car la guerre transforme tout : la vision du bien et du mal, les convictions philosophiques, la relation aux autres... et parfois même le rapport à Dieu. Ce témoignage sur l'Ukraine en guerre, à la fois humain, spirituel et bouleversant, nous plonge dans l'intimité de ceux qui résistent lorsque l'Histoire bascule.