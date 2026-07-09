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#Roman francophone

Quand la guerre vous ramene à Dieu

Yvan Markovych, Markovych Ivan

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Depuis février 2022, la guerre en Ukraine a bouleversé des millions de vies. Derrière les cartes, les chiffres et les combats, il y a des hommes ordinaires devenus soldats, confrontés chaque jour à la peur, à la perte et à la mort. Au coeur de l'armée ukrainienne, Ivan Markovych recueille et transmet les histoires vraies de combattants engagés pour la liberté de leur pays. Parmi eux, deux figures marquantes : des citoyens devenus guerriers, que l'épreuve extrême pousse à dépasser leurs limites. Car la guerre transforme tout : la vision du bien et du mal, les convictions philosophiques, la relation aux autres... et parfois même le rapport à Dieu. Ce témoignage sur l'Ukraine en guerre, à la fois humain, spirituel et bouleversant, nous plonge dans l'intimité de ceux qui résistent lorsque l'Histoire bascule.

Par Yvan Markovych, Markovych Ivan
Chez Editions Complicités

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Auteur

Yvan Markovych, Markovych Ivan

Editeur

Editions Complicités

Genre

Littérature française

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Quand la guerre vous ramene à Dieu

Yvan Markovych, Markovych Ivan

Paru le 09/07/2026

Editions Complicités

18,00 €

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Scannez le code barre 9782386801174
9782386801174
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