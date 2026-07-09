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#Roman francophone

Michinaga, le phénix d'Hiroshima

Michel Deguen, Deguen Michel

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Hiroshima, 6 août 1945. Lorsque la bombe atomique déchire le ciel du Japon, Michinaga Kanehira, héritier d'une lignée de marchands de katanas, voit son monde basculer dans le feu, les ruines et le silence. Grièvement blessé, plongé entre la vie et la mort, il traverse les souvenirs de son enfance, les blessures de son corps, les secrets de sa famille et les illusions d'un pays emporté par la Seconde Guerre mondiale. Autour de lui, Hiroshima n'est plus qu'un champ de cendres. Le Japon impérial s'effondre. Le clan Kanehira, autrefois lié à l'honneur des sabres, doit désormais inventer une autre voie. Mais Michinaga refuse de disparaître avec l'ancien monde. Dans la ville détruite, il choisit la reconstruction. Grâce à son intelligence, à sa passion pour les ondes et à son obstination, il se lance dans la fabrication de radios artisanales, symboles d'une parole retrouvée et d'un avenir possible. Peu à peu, de l'héritage du katana naît une modernité nouvelle. Troisième tome de La saga des Kanehira, Michinaga, le phénix d'Hiroshima est un roman historique puissant sur la résilience, la transmission et la renaissance d'un homme, d'une famille et d'un pays. Une fresque japonaise où la mémoire des ancêtres rencontre l'espoir des lendemains.

Par Michel Deguen, Deguen Michel
Chez Editions Complicités

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Auteur

Michel Deguen, Deguen Michel

Editeur

Editions Complicités

Genre

Littérature française

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Michinaga, le phénix d'Hiroshima

Michel Deguen, Deguen Michel

Paru le 09/07/2026

Editions Complicités

19,00 €

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9782386801105
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