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Un ailleurs dans l'ici

Françoise Ascal

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"Un ailleurs dans l'ici", en entrant dans la poésie de Françoise Ascal nous avons le sentiment d'entrer à la fois dans la peinture chinoise classique, dans les poèmes de ses plus grands auteurs, comme si la sagesse qui en émane soulageait un peu de l'ici étroit, obscur, mystérieux, instable. Des poèmes de Françoise Ascal, Bernard Ascal, le compagnon de chaque jour disait : "travail-feu-de-bois, et à la fin il n'y a pas de cendres, mais un livre."

Par Françoise Ascal
Chez Editions l'herbe qui tremble

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Auteur

Françoise Ascal

Editeur

Editions l'herbe qui tremble

Genre

Poésie

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Un ailleurs dans l'ici

Françoise Ascal

Paru le 01/06/2026

60 pages

Editions l'herbe qui tremble

14,00 €

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