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#Roman francophone

Ouest lointain

François Briand, Briand Francois

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Né en 1917 en Bretagne, Corentin Le Goffic grandit dans la douleur. Orphelin très jeune, ballotté d'institutions en foyers, il croit son destin déjà tracé. Jusqu'au jour où ce jeune Breton devient apprenti charpentier auprès d'un patron généreux qui lui redonne confiance et dignité. Mais en 1934, porté par le rêve d'un ailleurs plus vaste que l'horizon breton, Corentin embarque pour les Etats-Unis. A bord du paquebot qui le mène vers New York, il croise des exilés, des aventuriers et deux êtres qui vont bouleverser sa vie : Eugène, Auvergnat impulsif en fuite, et Sarah, brillante jeune pianiste juive promise à un avenir incertain. Entre roman historique, grande aventure humaine et fresque sentimentale, Ouest Lointain entraîne le lecteur de New York à Hollywood, des salles obscures aux plateaux de cinéma, où Corentin devient acteur presque malgré lui. Mais derrière les lumières du rêve américain se cachent rivalités, violence et l'ombre grandissante de la mafia qui règne sur l'industrie du spectacle. Tandis qu'en Europe grondent les menaces et que monte le fracas de l'Histoire, Corentin devra choisir entre ambition, amour et fidélité à ses racines. Un destin hors du commun entre Bretagne, Amérique, Hollywood et montée des périls, dans un captivant roman d'émigration et de conquête de soi.

Par François Briand, Briand Francois
Chez Editions Complicités

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Auteur

François Briand, Briand Francois

Editeur

Editions Complicités

Genre

XXe siècle

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Ouest lointain

François Briand, Briand Francois

Paru le 09/07/2026

Editions Complicités

18,00 €

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