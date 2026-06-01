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#Roman francophone

Le papillon rennais

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Elise, vingt-trois ans, petite-fille d'Henri Tregastel de Rennes, fille unique de Béatrice. Elle a grandi ici, au milieu des portraits sévères, des dîners interminables et des conversations mondaines. Elle a appris à sourire lorsqu'il le fallait, à se tenir droite sans qu'on le lui demande, à écouter plus qu'à parler. Mais derrière ce vernis impeccable, quelque chose en elle reste en décalage, fragile et vibrant comme une corde trop tendue. Elle aime les livres qu'on ne lit pas ici, ceux qui parlent de vie, de bruit, de couleurs. Elle aime marcher seule dans le jardin du Thabor, s'asseoir près des fontaines, imaginer une existence qui ne ressemblerait en rien aux déjeuners feutrés du dimanche. Elle étudie le droit, bien sûr, que pourrait-elle étudier d'autre ? Et il y a aussi Léo, photographe exposant ce jour-là. Leur rencontre sera le début d'une quête d'amour, d'amitié, mais surtout de soi. Et le chemin est long... Il faudra du temps pour que la nature transforme la chrysalide, et avec elle une évolution familiale inattendue.

Chez Encre rouge

|

Editeur

Encre rouge

Genre

Bretagne

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Le papillon rennais

Paru le 01/06/2026

172 pages

Encre rouge

18,00 €

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Scannez le code barre 9782386750540
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