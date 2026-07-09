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#Roman francophone

Saint-Sauveur-de-Montagut

Verot Albert, Christiane Chavanon

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A travers les événements tragiques qui ont marqué son enfance et sa jeunesse, Albert Vérot, sans jamais se nommer, livre une suite d'anecdotes saisissantes qui dessinent, de l'intérieur, la vie en Ardèche à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans le village de Saint-Sauveur-de-Montagut. Entre l'école, le travail, les paysages de l'Ardèche montagnarde et la dure loi des familles, ce récit de mémoire fait revivre un monde paysan âpre, fait de fierté, de silence et de survie. Les paysans de ce territoire étaient entiers de caractère, sans concession. Leur rudesse, souvent, n'était compensée que par la douceur des femmes — encore fallait-il que les mères soient en vie. Retrouvé dans un cahier d'écolier, ce témoignage, à la frontière des souvenirs et du récit autobiographique, a été sauvé de l'oubli et transmis jusqu'à nous par Christiane Chavanon, nièce d'Albert Vérot.

Par Verot Albert, Christiane Chavanon
Chez Editions Complicités

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Auteur

Verot Albert, Christiane Chavanon

Editeur

Editions Complicités

Genre

Littérature française

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Saint-Sauveur-de-Montagut

Verot Albert, Christiane Chavanon

Paru le 09/07/2026

150 pages

Editions Complicités

17,00 €

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Scannez le code barre 9782386800344
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