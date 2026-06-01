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De la conscience à la vie de puissance

Dione Naze

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Et si tout commençait en toi ? Ce livre est une invitation à plonger au coeur de ton être pour réveiller la lumière, la force et la grandeur qui sommeillent en toi. Page après page, tu apprendras à dépasser tes peurs, à libérer ton esprit et à te reconnecter à ta véritable essence. Bien plus qu'une simple lecture, ce livre est un chemin de transformation : un appel à t'éveiller, à croire en ton potentiel et à prendre pleinement ta place dans ta vie. Ecoute ton âme. Allume ta lumière. Découvre la puissance qui t'habite... et deviens l'architecte de ton propre destin.

Par Dione Naze
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Dione Naze

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Psychologie du développement

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De la conscience à la vie de puissance

Dione Naze

Paru le 01/06/2026

Editions Jets d'encre

15,80 €

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Scannez le code barre 9782385802813
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