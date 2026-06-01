Quand Guillain s'est barré

Arnaud a 51 ans. Chaque semaine, il court trente kilomètres et mène une vie saine, parfaitement réglée. Jusqu'au moment où un simple engourdissement dans les doigts annonce l'impensable. En quelques heures, son corps cesse de lui répondre : le syndrome de Guillain-Barré l'a paralysé. Entre l'hôpital, la douleur, l'attente et les longues heures de rééducation, commence alors un combat inattendu pour reconquérir chaque mouvement, chaque sensation, chaque pas. Ecrit au coeur même de l'épreuve, ce récit retrace avec lucidité, humour et humanité le parcours d'Arnaud Villeroy face à cette maladie neurologique rare. Un témoignage poignant sur la résilience, la discipline et la force intérieure capables de transformer l'épreuve en espoir.