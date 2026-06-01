Les Masques du désir

Fin des années 1960. Lucien, 20 ans, débarque dans la banlieue nord de Paris avec presque rien, si ce n'est une chambre d'hôtel, un emploi à l'usine et quelques verres au bar pour tenir le coup. Puis Françoise surgit dans sa vie. Elégante, insaisissable, enfermée dans un mariage d'apparences, elle lui ouvre une porte vers un autre monde. Peu à peu, Lucien quitte sa vie précaire pour s'installer dans cet univers plus confortable, où tout semble possible. Mais en prenant sa place, il trouble l'équilibre. Car dans cette maison, il ne séduit pas seulement Françoise : sa présence attire aussi le regard de Dorine, sa fille. Dès lors, les sentiments se compliquent, et ce qui n'aurait jamais dû se produire devient inévitable... Dans ce nouveau roman, Jean-Marie Laborde explore l'illusion de la réussite et les dérives du désir. A travers l'emprise progressive de Lucien, il met en lumière la violence psychologique qui s'installe - insidieuse, invisible et silencieuse - dans sa relation avec Françoise. Il brosse aussi le portrait d'une jeunesse en quête de place et d'une société en mutation.