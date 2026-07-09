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#Roman francophone

Foutu mauvais rencard

C. R. Jane

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Elle est sa destinée, il a le pouvoir de la ruiner. Leur amour pourrait bien la libérer. J'étais prêt à vendre mon âme au diable pour qu'elle soit mienne. Quand Olivia se rend à un match de hockey à Los Angeles, elle veut fuir la vie dont elle est prisonnière. Elle aspire à se sentir libre, même juste pour un soir. Mais, tout bascule à l'instant où elle croise le regard de l'un des meilleurs gardiens de la LNH. Walker Davis est le prince charmant rêvé. Sa seule préoccupation ? Intégrer l'équipe de hockey des Knights de Dallas. Or, ses plans tombent à l'eau lorsqu'il se perd dans les yeux d'une inconnue. Dès lors, il sait qu'il s'agit de son âme soeur, et il est prêt à tout pour la posséder. Elle lui accorde une seule nuit, à la suite de laquelle ils ne se reverront plus. Pourtant, après leur rendez-vous torride et inoubliable, Olivia le croise partout où elle se rend. Il semble tout connaître à son sujet et affirme qu'elle est la femme de sa vie... Si bien qu'elle en vient à se demander s'il pourrait être la clé de sa liberté. Seulement, un simple rencard pourrait-il être synonyme de fin heureuse ? Traduit de l'anglais par Coralie Artus-Jolly RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par C. R. Jane
Chez Roncière

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Auteur

C. R. Jane

Editeur

Roncière

Genre

Romance sexy

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Foutu mauvais rencard

C. R. Jane trad. Coralie Artus-Jolly

Paru le 09/07/2026

464 pages

Roncière

19,00 €

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