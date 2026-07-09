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Les Cendres divines - Livre 03 L'Aurore du Nord - relié collector

Demi Winters

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Un dieu du chaos éveillé. Deux soeurs face à leur destin. Une magie qui les sauvera ou les mènera à leur fin. L'héritière perdue des Volsik est enfin revenue parmi le peuple d'Íseldur, et même avec Rey à ses côtés, la tâche qui l'attend est colossale. Silla doit gagner la loyauté des jarl du Nord pour chasser l'Usurpateur du trône et rétablir la paix dans le royaume. Mais le fragment du dieu qui vit en elle menace de ruiner tous ses plans. Pendant ce temps, retenue captive sur la mystérieuse île de Zagadka, Saga se bat pour retrouver sa soeur. Seulement, lorsque l'Usurpateur s'en prend aux Zagadkian, elle est contrainte de faire un choix impossible : se battre pour l'homme qui l'a enlevée ou laisser des innocents se faire massacrer. Tandis qu'une brume toxique plane sur le royaume, Silla et Saga explorent les mystères de leur magie pour détruire ce mal qui corrompt toute vie en Íseldur. Alors, l'aurore pourra de nouveau se lever sur les territoires du Nord. Traduit de l'anglais par Loïc Le Jalu RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Demi Winters
Chez Roncière

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Auteur

Demi Winters

Editeur

Roncière

Genre

Fantasy

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Les Cendres divines - Livre 03 L'Aurore du Nord - relié collector

Demi Winters trad. Jalu loïc Le

Paru le 13/08/2026

696 pages

Roncière

29,00 €

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