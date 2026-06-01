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Le Grand cycle de la vie ou l'odyssée humaine

Alain Marc, Anne Paulet

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Le Grand cycle de la vie ou l'odyssée humaine est un cycle de quatorze poèmes à dire, à crier et à murmurer de plus de mille trois cents pages. Un CD a été produit avec la lecture par l'auteur d'un extrait significatif de chaque poème et une composition sonore créée spécifiquement pour chaque poème par Laurent Maza. Une version de ce CD a été créée pour la scène avec un diaporama en fond de scène du peintre Lawrence et représentée à trois reprises dont la dernière au théâtre du Beauvaisis scène nationale dans la grange de la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais la première étant visualisable intégralement sur Internet. Des lectures d'extraits ont eu lieu ainsi que des publications de passages en livres d'artistes ou en livres pauvres et exposées. Une lecture complète de la totalité du Grand cycle de la vie ou l'odyssée humaine est disponible sur Internet. Sexe et pouvoir est le sixième poème du cycle.

Par Alain Marc, Anne Paulet
Chez Editions Douro

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Auteur

Alain Marc, Anne Paulet

Editeur

Editions Douro

Genre

Littérature française

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Le Grand cycle de la vie ou l'odyssée humaine

Alain Marc, Anne Paulet

Paru le 01/06/2026

90 pages

Editions Douro

15,00 €

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Scannez le code barre 9782384066568
9782384066568
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