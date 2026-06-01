Ce mot est un appel à l'aide qui fait fuir. La fin d'une longue amnésie révèle une vérité : victime d'inceste par son père à l'âge de quatre ans, une femme, septuagénaire, peintre, est poussée à revisiter sa vie pour comprendre cette vérité qui fait vaciller son identité. Elle découvre son intimité profonde par les phrases qui s'écrivent. Le texte, récit et fiction, suit l'évolution de son vécu, dévoilé par rebonds chaotiques. Il dit aussi la douleur exacerbée par le déni dans lequel se réfugient les proches. Par la force de l'écriture, elle retrouve le fil d'un récit posé, celui de la beauté et de la liberté dans une vision artistique qui en est l'ossature. La langue est magnifique, à la fois tendue, rythmée, moderne. Ce récit poétique comporte une réflexion sur la création, la peinture, l'écriture. La puissance de création est ce qui va lui permettre de se reconstruire, et de transmettre ce chemin d'éveil à soi après une dévastation.