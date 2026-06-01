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Paris

Daniela Dogliani

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Partez à la découverte de Paris dans un cherche et trouve où vous suivrez les membres de la famille Trouvenous. Ils seront accompagnés de Roucoule, un pigeon-guide qui leur fera visiter les principaux sites touristiques de la capitale (tour Eiffel, Louvre, île de la Cité, Jardin des Plantes, opéra Garnier, place du Tertre, parc de la Villette), mais aussi découvrir ce qu ? est que la vraie vie parisienne, avec sa vie de quartier, ses métros... Bien souvent, des personnages historiques feront leur apparition. Il y aura aussi des rencontres saugrenues ? A vous d ? explorer les images, de les chercher et de les trouver !

Par Daniela Dogliani
Chez Lito

|

Auteur

Daniela Dogliani

Editeur

Lito

Genre

Livres-jeux

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Paris

Daniela Dogliani

Paru le 01/06/2026

32 pages

Lito

13,90 €

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