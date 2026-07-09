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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Brille pour moi

Ena L, L Ena

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Elle ne vit plus. Elle survit. A la Golden Academy, Dune se traîne comme une ombre : plus de rire, plus d'envie, seulement ce rêve auquel elle se cramponne pour ne pas sombrer. Devenir première pianiste du concert de fin d'année. Prouver qu'elle respire encore. L'échec de l'audition la fait basculer. Obligée de collaborer avec Sasha – un prodige éclatant, imprévisible, insupportablement vivant – elle se heurte à une présence qui la dérange autant qu'elle la fascine. Il n'est ni un ami, ni un refuge. Du moins, pas encore. Et puis il y a Lennox. Intense, magnétique, rongé par une colère sourde qui la trouble et l'attire malgré elle. Elle ne devrait pas le regarder. Elle ne peut plus l'ignorer. Entre une amitié envahissante qui la bouscule et un désir qui la consume, Dune va devoir réapprendre à vivre... même si cela signifie prendre le risque de tout perdre.

Par Ena L, L Ena
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Ena L, L Ena

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Brille pour moi

Ena L, L Ena

Paru le 09/07/2026

450 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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