L'odyssée God of War

En tant que joueur, devant la promesse liminaire d'un titre qui s'appelle God of War, "dieu de la guerre" , que recherche-t-on ? Est-on animé par cette soif de puissance larvée au plus profond de soi ? Est-ce cette proposition ultime de devenir le plus impitoyable Spartiate ? A-t-on vraiment envie d'atteindre l'Olympe pour être un dieu ? Ou le but ne serait-il pas plutôt de se rappeler qu'en tant que simple mortel, on est peut-être meilleur que n'importe quelle divinité de ce panthéon ? Dans cet ouvrage, l'auteur Nicolas Deneschau (Décrypter les jeux The Last of Us. Que reste-t-il de l'humanité ? ) explore l'intégralité des jeux God of War de l'ère grecque. Coulisses de développement, réflexions autour de la violence et des mythes, analyses de l'évolution de la saga : vous découvrirez le parcours déicide de Kratos sous un jour nouveau.