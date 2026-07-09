Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

L'odyssée God of War

Nicolas Deneschau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En tant que joueur, devant la promesse liminaire d'un titre qui s'appelle God of War, "dieu de la guerre" , que recherche-t-on ? Est-on animé par cette soif de puissance larvée au plus profond de soi ? Est-ce cette proposition ultime de devenir le plus impitoyable Spartiate ? A-t-on vraiment envie d'atteindre l'Olympe pour être un dieu ? Ou le but ne serait-il pas plutôt de se rappeler qu'en tant que simple mortel, on est peut-être meilleur que n'importe quelle divinité de ce panthéon ? Dans cet ouvrage, l'auteur Nicolas Deneschau (Décrypter les jeux The Last of Us. Que reste-t-il de l'humanité ? ) explore l'intégralité des jeux God of War de l'ère grecque. Coulisses de développement, réflexions autour de la violence et des mythes, analyses de l'évolution de la saga : vous découvrirez le parcours déicide de Kratos sous un jour nouveau.

Par Nicolas Deneschau
Chez Third Editions

|

Auteur

Nicolas Deneschau

Editeur

Third Editions

Genre

Graphisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'odyssée God of War par Nicolas Deneschau

Commenter ce livre

 

L'odyssée God of War

Nicolas Deneschau

Paru le 09/07/2026

Third Editions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377846108
9782377846108
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.