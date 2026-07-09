Histoire, Géographie et EMC : 200 fiches et mind-maps pour se remettre à niveau

Conçu par des jurys de concours, cet outil complet et pratique vous guide pas à pas pour maitriser les connaissances essentielles. Organisé en trois grandes parties, histoire, géographie et EMC, il couvre l'ensemble des savoirs disciplinaires et propose deux modes de révision complémentaires : 100 fiches en couleurs pour maitriser les notions, comprendre les méthodes et s'appuyer sur des exemples clés , 100 mind-maps pour mémoriser efficacement les raisonnements et repérer rapidement les points difficiles.