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Fans des Sylvanian Families Tome 2

Kuko Okano

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On peut paraître dure et inapprochable, mais garder au fond de son coeur une âme d'enfant ! Quoi de mieux qu'un jouet iconique pour réunir les personnes les plus opposés l'une de l'autre ! Mimoza Tsurui est une Gal, une fille très maquillée, un peu hautaine, considérée comme impressionnante par ses camarades de lycée. Nanako Kameyama est une élève sérieuse, discrète et peu timide. Tout semble les opposer jusqu'au jour où elles se découvrent une passion commune, les Sylvanians Families. Grâce à ces adorables figurines, elles vont nouer une relation extraordinaire.

Par Kuko Okano
Chez Soleil Productions

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Auteur

Kuko Okano

Editeur

Soleil Productions

Genre

Josei/femme

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Fans des Sylvanian Families Tome 2

Kuko Okano

Paru le 09/07/2026

144 pages

Soleil Productions

9,99 €

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Scannez le code barre 9782302108165
9782302108165
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