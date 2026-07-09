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Mélanges en l'honneur de Xavier Henry

Collectif, Dalloz

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Un hommage de confrères à un éminent juriste. Le Professeur Xavier Henry a profondément marqué la Faculté de droit de Nancy, par les responsabilités qu'il a assumées en ses qualités de directeur de formation et de laboratoire, par ses enseignements d'une qualité exceptionnelle ainsi que par sa recherche rigoureuse, notamment sur son approche originale de la jurisprudence et les liens privilégiés qu'il a forgés avec la Cour d'appel de Nancy. Mais, en dépit de sa profonde discrétion, il est également un familier pour tout juriste qui consulte quotidiennement le Code civil Dalloz dont il dirige l'annotation depuis plusieurs décennies. Au-delà de ses qualités pédagogiques et scientifiques, le Professeur Xavier Henry se distingue aussi par sa personnalité : la curiosité d'esprit, la rigueur, l'intégrité, la franchise, la culture, l'humour, autant de traits qui ont profondément marqué des générations de juristes qui se souviennent encore d'un collègue, d'un ami ou d'un enseignant d'une grande humanité. Les Mélanges qui lui sont offerts dans le présent ouvrage, placés sous les auspices de la liberté scientifique et de la curiosité, reflètent la diversité des thèmes qu'il a abordés durant sa carrière. Le droit civil bien évidemment, qui est sa spécialité historique, mais également la procédure, le droit du marché, les sources du droit, ou encore l'économie et l'histoire du droit.

Par Collectif, Dalloz
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Collectif, Dalloz

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Histoire du droit

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Mélanges en l'honneur de Xavier Henry

Collectif, Dalloz

Paru le 09/07/2026

Editions Dalloz

119,00 €

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Scannez le code barre 9782247248469
9782247248469
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