Si Hergé a conçu son oeuvre autour de diptyques célèbres (Le secret de la Licorne & Le trésor de Rackham le Rouge ou Objectif Lune & On a marché sur la Lune), il nous paraît évident que les trois derniers albums de la série sont les trois piliers d'un seul et même projet : En finir avec Tintin... La véritable révolution des Picaros vous propose de découvrir la méthode employée par Hergé pour déboulonner la statue de son héros si parfait, comprendre le sens réel de la "Madeleine de Proust" et devenir vraiment intime avec Arthur Schopenhauer grâce à Tintin... Mais ce n'est pas tout ! Le clou du spectacle de ce dernier tome de légende fera de l'album des Picaros la clé de l'énigme : celle qui vous permettra de relire Tintin au Tibet comme vous ne l'avez jamais lu...