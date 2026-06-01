La véritable valeur des Bijoux

Si Hergé a conçu son oeuvre autour de diptyques célèbres (Le secret de la Licorne & Le trésor de Rackham le Rouge ou Objectif Lune & On a marché sur la Lune), il nous paraît évident que les trois derniers albums de la série sont les trois piliers d'un seul et même projet : En finir avec Tintin... Le tome 2 de la collection propose une analyse ciselée de l'album d'Hergé : Les Bijoux de la Castafiore Cet essai révèle comment Hergé s'est servi de son art du camouflage pour donner de l'importance au vol d'une émeraude, alors que l'enjeu véritable est un prétexte à interprétations multiples. Célébré pour sa prouesse scénaristique (monopoliser l'attention des lecteurs autour d'un vol qui n'aura pas lieu), Les Bijoux de la Castafiore doit se lire comme une fable pour comprendre que nous sommes les acteurs d'un rêve orchestré par un homme qui a grandi, qui ne fera plus de cauchemars, qui a su pardonner et faire la paix avec ses démons, ou qui a appris à vivre en leur présence en les ridiculisant.