Un cahier d'entrainement L3 Maths de 250 exercices pour préparer les épreuves Oral et Ecrit du Concours de Professeur des Ecoles (CRPE) 2027-2028. Conforme programme 2025. Descriptif - Un cahier d'exercices à compléter pour s'entrainer efficacement, aussi bien pour l'écrit que pour l'oral. - Un parcours complet pour bien réviser tout au long de l'année. Points forts - 250 exercices pour s'entrainer sur tous les points du programme. - Les corrigés de tous les exercices. - 3 niveaux de difficulté pour visualiser sa progression et se préparer au concours. - Des conseils et des points de vigilance - Des révisions et des rappels de connaissance.