Mathématiques

Découvrez le nouvel ouvrage L3 pour préparer la 1ère épreuve d'admissibilité - Maths Ecrit - du Concours de Professeur des Ecoles (CRPE) 2027-2028. Conforme programme 2025. Descriptif Un ouvrage avec une maquette claire, efficace, pratique, qui répond directement aux questions que se posent les étudiants de L3 pour préparer le nouveau CRPE : - Des QCM pour s'évaluer. - Un cours expliquant clairement toutes les notions indispensables à connaitre pour réussir l'épreuve écrite. Points forts - Des fiches récapitulatives et des cartes mentales pour mieux mémoriser. - + 60 exercices et corrigés pour un entrainement efficace. - De nombreux sujets d'entrainements.