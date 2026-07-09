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#Album jeunesse

Promenade avec petite mésange

Emiri Hayashi

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Un livre animé et tendre qui invite les bébés à suivre petite mésange et ses bébés dans une merveilleuse balade. Ce matin, petite mésange est réveillée par le plus beau des cadeaux : ses bébés sont nés. Après le câlin, elle part leur chercher à manger, et s'envole vers le potager. Quelques graines par-ci et quelques insectes par-là, petite mésange prépare un bon repas. Toute la famille s'est régalée. Maintenant, petite mésange apprend une chanson à ses oisillons. Dans la vallée, le chant des oiseaux résonne. Et bientôt, avant l'automne, ils pourront tous s'envoler. Un livre animé où le bébé découvre, page après page, un univers riche en animations : tirettes et volets à soulever, images colorées et foisonnantes de détails. . Autant de surprises qui stimulent la curiosité du tout-petit dès 6 mois et encourage sa motricité.

Par Emiri Hayashi
Chez Nathan

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Auteur

Emiri Hayashi

Editeur

Nathan

Genre

Livres rabats, tirettes

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Promenade avec petite mésange

Emiri Hayashi

Paru le 09/07/2026

10 pages

Nathan

10,99 €

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Scannez le code barre 9782095058449
9782095058449
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