Le prix de la dignité.

Introduit dans de nombreux pays, le salaire minimum s'est progressivement imposé comme un instrument central pour répondre à la persistance de travailleuses et travailleurs pauvres (working poor). Réunissant des chercheur·es et des professionnel·les du marché du travail, ce livre propose une analyse approfondie des politiques de salaire minimum en Suisse. Il éclaire les mécanismes qui entretiennent les bas salaires dans certains secteurs, retrace les luttes sociales et les débats politiques ayant conduit à l'adoption de salaires minimums légaux dans plusieurs cantons et analyse les fondements normatifs du "prix de la dignité" , entendu comme le seuil en deçà duquel une rémunération devient socialement inacceptable.