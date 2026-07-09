Le zoo - La peinture magique - dès 5 ans

Un livre de peinture magique pour donner des couleurs aux animaux du zoo... comme par magie ! Un livre rempli d'animaux du zoo, comme des lionceaux qui jouent, des girafes qui mangent les feuilles des arbres, un petit éléphant qui prend son bain, des perroquets multicolores et bien plus encore : avec le pinceau fourni, passe un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc pour faire apparaître les couleurs comme par magie. Une activité calme et non salissante ! - 16 illustrations en noir et blanc à colorier - Il suffit d'un peu d'eau pour révéler les couleurs - Un rabat étanche permet de peindre chaque page tout en protégeant celles qui suivent - Les pages détachables permettent d'afficher ses oeuvres un peu partout dans la maison - De toutes nouvelles éditions 100% recyclables et un pinceau de qualité avec un manche en bambou - Une activité calme, non salissante et qui occupe les enfants pendant des heures - Découvrez les autres titres de la collection La peinture magique ainsi que la collection Ma première peinture magique pour les enfants dès 3 ans