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Le zoo - La peinture magique - dès 5 ans

Federica Iossa, Sam Taplin

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Un livre de peinture magique pour donner des couleurs aux animaux du zoo... comme par magie ! Un livre rempli d'animaux du zoo, comme des lionceaux qui jouent, des girafes qui mangent les feuilles des arbres, un petit éléphant qui prend son bain, des perroquets multicolores et bien plus encore : avec le pinceau fourni, passe un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc pour faire apparaître les couleurs comme par magie. Une activité calme et non salissante ! - 16 illustrations en noir et blanc à colorier - Il suffit d'un peu d'eau pour révéler les couleurs - Un rabat étanche permet de peindre chaque page tout en protégeant celles qui suivent - Les pages détachables permettent d'afficher ses oeuvres un peu partout dans la maison - De toutes nouvelles éditions 100% recyclables et un pinceau de qualité avec un manche en bambou - Une activité calme, non salissante et qui occupe les enfants pendant des heures - Découvrez les autres titres de la collection La peinture magique ainsi que la collection Ma première peinture magique pour les enfants dès 3 ans

Par Federica Iossa, Sam Taplin
Chez Usborne

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Auteur

Federica Iossa, Sam Taplin

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Le zoo - La peinture magique - dès 5 ans

Federica Iossa, Sam Taplin

Paru le 13/08/2026

32 pages

Usborne

7,95 €

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Scannez le code barre 9781806073504
9781806073504
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