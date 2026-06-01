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Amor à mort

Régine Laprade

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Deux jeunes filles, deux amies. Céline, passionnée de danse, douée en modern-jazz, fait la fierté de son professeur qui lui promet un avenir brillant. Laura, folle amoureuse d'un beau Gitan, s'épanouit dans sa vie sentimentale et familiale. C'est bien connu, l'existence n'est pas un long fleuve tranquille. Rapidement de gros nuages s'accumulent pour l'une comme pour l'autre. Les deux amies vont s'entraider pour traverser drames et tragédies, se soutenir pour se reconstruire et devenir des femmes.

Par Régine Laprade
Chez Editions Douro

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Auteur

Régine Laprade

Editeur

Editions Douro

Genre

Littérature française

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Amor à mort

Régine Laprade

Paru le 01/06/2026

142 pages

Editions Douro

19,00 €

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Scannez le code barre 9782384066094
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