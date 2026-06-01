Amor à mort

Deux jeunes filles, deux amies. Céline, passionnée de danse, douée en modern-jazz, fait la fierté de son professeur qui lui promet un avenir brillant. Laura, folle amoureuse d'un beau Gitan, s'épanouit dans sa vie sentimentale et familiale. C'est bien connu, l'existence n'est pas un long fleuve tranquille. Rapidement de gros nuages s'accumulent pour l'une comme pour l'autre. Les deux amies vont s'entraider pour traverser drames et tragédies, se soutenir pour se reconstruire et devenir des femmes.