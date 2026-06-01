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Notes sur l'écrire suivi de cinq textes et un poème

Anne Paulet, 3 technique mixte Palloncino

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Parfois simple aphorisme ou liste de citations du jour à partir d'un article, ce grand corpus théorique articulé en de multiples paragraphes, composés d'une seule phrase, ou écrits sur plusieurs pages, peut autant se lire comme une théorie de l'écriture et du langage écrit que comme une poétique personnelle. Découpé initialement en deux parties distinctes : "Expression" et "Création" exprimées comme dualité, la seconde beaucoup plus importante, engendrant une troisième dénommée "Ec-rire" . Ce manifeste hautement personnel est suivi de plusieurs textes originaux dont des mises en forme textuelles maxime disposée sciemment avec un seul caractère par ligne et aligné à gauche et à droite, ainsi qu'un message masqué et initiatique, liste de concepts séparés du reste de l'ouvrage , ce corpus sur "l'éc-rire" témoigne de l'extrême originalité et liberté de son autrice.

Par Anne Paulet, 3 technique mixte Palloncino
Chez Editions Douro

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Auteur

Anne Paulet, 3 technique mixte Palloncino

Editeur

Editions Douro

Genre

Littérature française

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Notes sur l'écrire suivi de cinq textes et un poème

Anne Paulet, 3 technique mixte Palloncino

Paru le 01/06/2026

112 pages

Editions Douro

17,00 €

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Scannez le code barre 9782384066070
9782384066070
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