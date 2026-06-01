Notes sur l'écrire suivi de cinq textes et un poème

Parfois simple aphorisme ou liste de citations du jour à partir d'un article, ce grand corpus théorique articulé en de multiples paragraphes, composés d'une seule phrase, ou écrits sur plusieurs pages, peut autant se lire comme une théorie de l'écriture et du langage écrit que comme une poétique personnelle. Découpé initialement en deux parties distinctes : "Expression" et "Création" exprimées comme dualité, la seconde beaucoup plus importante, engendrant une troisième dénommée "Ec-rire" . Ce manifeste hautement personnel est suivi de plusieurs textes originaux dont des mises en forme textuelles maxime disposée sciemment avec un seul caractère par ligne et aligné à gauche et à droite, ainsi qu'un message masqué et initiatique, liste de concepts séparés du reste de l'ouvrage , ce corpus sur "l'éc-rire" témoigne de l'extrême originalité et liberté de son autrice.