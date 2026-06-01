La Menace Electrique

1905. L'apparition d'un mystérieux satellite dans le ciel de l'Empire Electrique sème la panique parmi le peuple comme au sommet de l'Etat. Zéphine, fille de la comtesse de Cagliostro, rêve d'aventure en compagnie de son ami d'enfance, Napoléon Aurèle, jeune empereur au pouvoir fragile. Quand ce dernier embarque sur le porte-aéronef du ministre de la Guerre pour intégrer une escadrille de pilotes d'élite, la jeune fille décide de le suivre, autant pour le protéger que pour échapper à l'emprise de sa mère. Sabotage, faux-semblants, science interdite, vertige des grands espaces : dangers et trahisons se succèdent, le temps leur est compté. Entre devoir et indépendance, Zéphine devra choisir. Car si Aurèle tombe, l'Empire tombera avec lui. Et la Menace, elle, attend qu'on vienne la défier...