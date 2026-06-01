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La Menace Electrique

Victor Fleury, Vincent Longrive

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1905. L'apparition d'un mystérieux satellite dans le ciel de l'Empire Electrique sème la panique parmi le peuple comme au sommet de l'Etat. Zéphine, fille de la comtesse de Cagliostro, rêve d'aventure en compagnie de son ami d'enfance, Napoléon Aurèle, jeune empereur au pouvoir fragile. Quand ce dernier embarque sur le porte-aéronef du ministre de la Guerre pour intégrer une escadrille de pilotes d'élite, la jeune fille décide de le suivre, autant pour le protéger que pour échapper à l'emprise de sa mère. Sabotage, faux-semblants, science interdite, vertige des grands espaces : dangers et trahisons se succèdent, le temps leur est compté. Entre devoir et indépendance, Zéphine devra choisir. Car si Aurèle tombe, l'Empire tombera avec lui. Et la Menace, elle, attend qu'on vienne la défier...

Par Victor Fleury, Vincent Longrive
Chez Livr'S Editions

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Auteur

Victor Fleury, Vincent Longrive

Editeur

Livr'S Editions

Genre

Science-fiction

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La Menace Electrique

Victor Fleury, Vincent Longrive

Paru le 01/06/2026

304 pages

Livr'S Editions

18,00 €

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