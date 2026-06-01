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Saisons Suspendues - Hiver

Laura Weerens

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A l'aube de son onzième anniversaire, Ruber obtient enfin la permission de contempler son pavillon d'origine à travers le grand miroir. Cependant, ce moment tant attendu est interrompu par une image glaçante, celle d'une jeune fille seule et perdue au coeur des neiges éternelles du pavillon Hiver. Convaincu qu'il s'agit d'une hybride, Ruber n'a plus qu'une idée en tête : la retrouver pour la sauver des griffes de cette saison maudite. Entrainant Charlotte dans son sillage, il se lance dans une quête périlleuse, au coeur d'une saison qui n'a jamais appris à faire grâce. Pour survivre, ruse, diplomatie et persévérance ne seront pas de trop. Mais certaines vérités qu'ils découvriront en chemin risquent de changer bien plus que leurs certitudes. Le domaine ne sera plus jamais le même. Et eux non plus.

Par Laura Weerens
Chez Livr'S Editions

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Auteur

Laura Weerens

Editeur

Livr'S Editions

Genre

Fantasy

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Saisons Suspendues - Hiver

Laura Weerens

Paru le 01/06/2026

280 pages

Livr'S Editions

18,00 €

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