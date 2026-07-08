La revanche du limier des Baskerville Tome 4

Désormais membre à part entière des Vallacs, Vikir doit faire face à une nouvelle menace : un fléau ronge la forêt. Alors que le chaman du village y voit un châtiment divin, Vikir, fort des souvenirs de sa vie passée, reconnaît les signes d'une épidémie meurtrière ayant fait des ravages autrefois. Pour contrer la Mort Rouge, il devra s'aventurer dans l'Empire, au coeur du bastion des Quovadis, et solliciter l'aide de la sainte Dolores.