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La revanche du limier des Baskerville Tome 4

Walk(redice studio) To, S.arang, To Walk

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Désormais membre à part entière des Vallacs, Vikir doit faire face à une nouvelle menace : un fléau ronge la forêt. Alors que le chaman du village y voit un châtiment divin, Vikir, fort des souvenirs de sa vie passée, reconnaît les signes d'une épidémie meurtrière ayant fait des ravages autrefois. Pour contrer la Mort Rouge, il devra s'aventurer dans l'Empire, au coeur du bastion des Quovadis, et solliciter l'aide de la sainte Dolores.

Par Walk(redice studio) To, S.arang, To Walk
Chez Pika Edition

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Auteur

Walk(redice studio) To, S.arang, To Walk

Editeur

Pika Edition

Genre

Chungnyun (seinen)

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La revanche du limier des Baskerville Tome 4

Walk(redice studio) To, S.arang, To Walk trad. Lya Mayahi

Paru le 08/07/2026

312 pages

Pika Edition

14,95 €

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