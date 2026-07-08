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Wistoria - Wand & Sword Tome 12

Fujino Omori

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L'assassin de Julius n'était autre que Shade, un membre de Goetia qui manipulait la pauvre Emma grâce à un sort de marionnettisation ! Will et Lianna réussissent tant bien que mal à l'emporter contre Shade grâce à un étrange pouvoir sommeillant en Will, mais le plan de Goetia reste bien mystérieux. Avec les marionnettes qui rôdent et le traître qui court toujours, ils auront fort à faire pour démasquer les ennemis qui se terrent dans la Tour et mettre fin à leurs machinations à temps...

Par Fujino Omori
Chez Pika Edition

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Auteur

Fujino Omori

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Wistoria - Wand & Sword Tome 12

Fujino Omori trad. Emeline Cablé

Paru le 08/07/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043306457
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