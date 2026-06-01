Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La destination et l'errance

Jude Castel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Laissant de côté les études, le personnage principal de ce roman quitte sa Bretagne natale pour entreprendre un exil vers une toute autre direction : l'Australie. Accompagné de son meilleur ami, il va errer sur la côte Est de ce vaste continent, enchaînant mésaventures et désillusions. Car la réalité de ce périple n'est pas exactement aussi idyllique qu'ils l'avaient imaginée, la vie de "Bagpacker" n'est pas aussi simple qu'elle le paraissait, mais ils font malgré tout de belles rencontres et ils ne regretteront pas leur démarche réalisée à l'aube de l'âge adulte. Autant une chronique d'apprentissage qu'un récit de voyage autobiographique, La destination et l'errance est un premier roman ambitieux et passionnant emprunt d'une grande sincérité.

Par Jude Castel
Chez Bookless Editions

|

Auteur

Jude Castel

Editeur

Bookless Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La destination et l'errance par Jude Castel

Commenter ce livre

 

La destination et l'errance

Jude Castel

Paru le 01/06/2026

451 pages

Bookless Editions

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372228084
9782372228084
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.