Laissant de côté les études, le personnage principal de ce roman quitte sa Bretagne natale pour entreprendre un exil vers une toute autre direction : l'Australie. Accompagné de son meilleur ami, il va errer sur la côte Est de ce vaste continent, enchaînant mésaventures et désillusions. Car la réalité de ce périple n'est pas exactement aussi idyllique qu'ils l'avaient imaginée, la vie de "Bagpacker" n'est pas aussi simple qu'elle le paraissait, mais ils font malgré tout de belles rencontres et ils ne regretteront pas leur démarche réalisée à l'aube de l'âge adulte. Autant une chronique d'apprentissage qu'un récit de voyage autobiographique, La destination et l'errance est un premier roman ambitieux et passionnant emprunt d'une grande sincérité.