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Kingdom of Quartz Tome 3

Bomhat

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Blue n'a toujours rêvé que d'une chose : devenir un Archange. Et c'est avec cette idée en tête qu'elle a rejoint l'Académie d'Hélios, où sont formés les Anges. Mais alors qu'elle commençait tout juste à s'intégrer, le terrible et mystérieux pouvoir qui sommeille en elle devient hors de contrôle, blessant grièvement Tannith, l'une de ses amies. Traînée devant la cour du royaume de Quartz, Blue est condamnée à mort par les Séraphins, les exécuteurs impitoyables de l'Eglise. La situation est critique, et cette fois, Blue doute que le prince lui-même soit en mesure de lui venir en aide...

Par Bomhat
Chez Pika Edition

|

Auteur

Bomhat

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Kingdom of Quartz Tome 3

Bomhat

Paru le 08/07/2026

192 pages

Pika Edition

7,70 €

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9791043306235
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