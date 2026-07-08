Kingdom of Quartz Tome 3

Blue n'a toujours rêvé que d'une chose : devenir un Archange. Et c'est avec cette idée en tête qu'elle a rejoint l'Académie d'Hélios, où sont formés les Anges. Mais alors qu'elle commençait tout juste à s'intégrer, le terrible et mystérieux pouvoir qui sommeille en elle devient hors de contrôle, blessant grièvement Tannith, l'une de ses amies. Traînée devant la cour du royaume de Quartz, Blue est condamnée à mort par les Séraphins, les exécuteurs impitoyables de l'Eglise. La situation est critique, et cette fois, Blue doute que le prince lui-même soit en mesure de lui venir en aide...