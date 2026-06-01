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#Roman francophone

La Tamanoir

David A. Lombard

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Peu après son élection, le président Alessandro Contente, leader d'extrême-droite, outrancier et manipulateur, reçoit comme porte-bonheur une tamanoir albinos. Ils cohabitent en parfaite symbiose. Contente est frileux et craint les insectes, tandis que le placide animal n'aspire qu'à rafraichir son pelage et à gober des fourmis. Pour parfaire le bonheur de Contente, de superbes maitresses se succèdent tous les soirs dans le bureau présidentiel et la première dame du pays est populaire. Certes, chaque jour apporte son lot de crises : partout dans la jeune Fédération démocratique d'Amazonie, la forêt brûle et des barrages s'effondrent, mais son gouvernement surmonte efficacement ces menus embarras. Par la grâce du décloisonnement du monde, des événements éloignés dans le temps et dans l'espace finiront par conduire la Tamanoir à s'emparer du pouvoir. Cette fable satirique illustre avec une savoureuse ironie l'importance de la mémoire collective comme rempart contre les dérives populistes et la faillite de la démocratie.

Par David A. Lombard
Chez Editions Nuvis - Phebe

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Auteur

David A. Lombard

Editeur

Editions Nuvis - Phebe

Genre

Littérature française

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La Tamanoir

David A. Lombard

Paru le 01/06/2026

536 pages

Editions Nuvis - Phebe

25,00 €

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