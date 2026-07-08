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#Comics

Spidey

Xxx, Panini Comics

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Un an après être devenu Spider-Man, Peter Parker a survécu et c'est déjà une victoire ! Un séjour au camp scientifique Stark devrait lui faire le plus grand bien... sauf que toute cette technologie de pointe attire aussi les vilains les plus redoutables. Spidey pourra-t-il arrêter les méchants tout en se faisant de nouveaux amis ? Avec la sortie du nouveau film Spider-Man, de jeunes lecteurs découvriront le héros. Cette aventure inédite, pensée pour le jeune public, montre un Spidey en pleine découverte de ses pouvoirs et de son rôle de super-héros.

Par Xxx, Panini Comics
Chez Panini comics

|

Auteur

Xxx, Panini Comics

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Spidey

Xxx, Panini Comics

Paru le 08/07/2026

136 pages

Panini comics

13,99 €

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