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#Comics

Mara Jade

Timothy Zahn, Michael A. Stackpole, Carlos Ezquerra

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Mara Jade est belle, intelligente et... mortelle ! Main de l'Empereur, elle est son assassine personnelle : elle a éliminé de nombreux ennemis de l'Empire et a mené chacune de ses missions avec prévoyance et habileté. Mais après la mort de Palpatine, tué par Luke Skywalker et Dark Vador, un imprévu bouleverse sa dernière mission pour l'Empereur : l'assassinat du chef de l'organisation criminelle de la Nébuleuse Noire. Mara Jade devra aller jusqu'au bout... même si elle en paie le prix ultime. La collection Star Wars Legends s'étend en 2026 avec plusieurs récits complets. Ce volume est consacré à Mara Jade dans une histoire coécrite par Timothy Zahn, le créateur du personnage. Cette anti-héroïne culte de la période "Légendes" , qui deviendra plus tard la femme de Luke Skywalker, reste l'une des figures les plus emblématiques et regrettées de cet univers.

Par Timothy Zahn, Michael A. Stackpole, Carlos Ezquerra
Chez Panini comics

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Auteur

Timothy Zahn, Michael A. Stackpole, Carlos Ezquerra

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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Mara Jade

Timothy Zahn, Michael A. Stackpole, Carlos Ezquerra

Paru le 08/07/2026

152 pages

Panini comics

28,00 €

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9791039147231
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