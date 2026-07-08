Mara Jade est belle, intelligente et... mortelle ! Main de l'Empereur, elle est son assassine personnelle : elle a éliminé de nombreux ennemis de l'Empire et a mené chacune de ses missions avec prévoyance et habileté. Mais après la mort de Palpatine, tué par Luke Skywalker et Dark Vador, un imprévu bouleverse sa dernière mission pour l'Empereur : l'assassinat du chef de l'organisation criminelle de la Nébuleuse Noire. Mara Jade devra aller jusqu'au bout... même si elle en paie le prix ultime. La collection Star Wars Legends s'étend en 2026 avec plusieurs récits complets. Ce volume est consacré à Mara Jade dans une histoire coécrite par Timothy Zahn, le créateur du personnage. Cette anti-héroïne culte de la période "Légendes" , qui deviendra plus tard la femme de Luke Skywalker, reste l'une des figures les plus emblématiques et regrettées de cet univers.