L'histoire d'une vie

Et si les super-héros vieillissaient comme nous ? Spider-Man a lancé ses premières toiles au début des années 60... Où en serait-il aujourd'hui, à plus de 60 ans ? Redécouvrez la vie et les aventures de Peter Parker comme vous ne les aviez encore jamais lues. A l'instar des Quatre Fantastiques lors de la sortie du film Premiers pas, nous profitons de Spider-Man : Brand New Day pour mettre le Tisseur à l'honneur dans la collection MARVEL POCHE. Une sélection d'aventures incontournables à savourer à prix mini !