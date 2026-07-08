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#Comics

L'histoire d'une vie

Chip Zdarsky, Terry Dodson, Frank Cho

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Et si les super-héros vieillissaient comme nous ? Spider-Man a lancé ses premières toiles au début des années 60... Où en serait-il aujourd'hui, à plus de 60 ans ? Redécouvrez la vie et les aventures de Peter Parker comme vous ne les aviez encore jamais lues. A l'instar des Quatre Fantastiques lors de la sortie du film Premiers pas, nous profitons de Spider-Man : Brand New Day pour mettre le Tisseur à l'honneur dans la collection MARVEL POCHE. Une sélection d'aventures incontournables à savourer à prix mini !

Par Chip Zdarsky, Terry Dodson, Frank Cho
Chez Panini comics

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Auteur

Chip Zdarsky, Terry Dodson, Frank Cho

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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L'histoire d'une vie

Chip Zdarsky, Terry Dodson, Frank Cho

Paru le 08/07/2026

232 pages

Panini comics

8,99 €

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