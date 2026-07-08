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#Comics

Le dernier combat

Mark Millar, Terry Dodson, Frank Cho

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Un ennemi de Spider-Man a découvert son identité secrète et s'en prend à ses proches, à commencer par Tante May. Lorsque celle-ci est kidnappée, Peter Parker se lance dans une course contre la montre pour démasquer son mystérieux adversaire avant qu'il ne soit trop tard. A l'instar des Quatre Fantastiques lors de la sortie du film Premiers pas, nous profitons de Spider-Man : Brand New Day pour mettre le Tisseur à l'honneur dans la collection MARVEL POCHE. Une sélection d'aventures incontournables à savourer à prix mini !

Par Mark Millar, Terry Dodson, Frank Cho
Chez Panini comics

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Auteur

Mark Millar, Terry Dodson, Frank Cho

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Le dernier combat

Mark Millar, Terry Dodson, Frank Cho

Paru le 08/07/2026

296 pages

Panini comics

10,99 €

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Scannez le code barre 9791039147118
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