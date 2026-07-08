Le dernier combat

Un ennemi de Spider-Man a découvert son identité secrète et s'en prend à ses proches, à commencer par Tante May. Lorsque celle-ci est kidnappée, Peter Parker se lance dans une course contre la montre pour démasquer son mystérieux adversaire avant qu'il ne soit trop tard. A l'instar des Quatre Fantastiques lors de la sortie du film Premiers pas, nous profitons de Spider-Man : Brand New Day pour mettre le Tisseur à l'honneur dans la collection MARVEL POCHE. Une sélection d'aventures incontournables à savourer à prix mini !