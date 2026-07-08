Je suis Spider-Man

Mordu par une araignée radioactive, Peter Parker acquiert force, agilité et un sixième sens l'avertissant du danger, ainsi que la capacité d'adhérer aux surfaces. Une tragédie lui enseigne qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et il devient Spider-Man, le plus célèbre des héros Marvel. Cet album retrace quelques-uns des moments les plus marquants de son histoire. Avec la sortie en salles de Spider-Man : Brand New Day, l'album MARVEL ANTHOLOGIE consacré au héros est mis à jour. Il couvre plus de 60 ans de carrière ! Comme pour les autres volumes de la collection sortis en 2026, une version collector est proposée dans un coffret. En plus : un fac-similé VO d'un épisode emblématique parfait cette édition.