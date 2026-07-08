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#Comics

Je suis Spider-Man

Xxx, Panini Comics

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Mordu par une araignée radioactive, Peter Parker acquiert force, agilité et un sixième sens l'avertissant du danger, ainsi que la capacité d'adhérer aux surfaces. Une tragédie lui enseigne qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et il devient Spider-Man, le plus célèbre des héros Marvel. Cet album retrace quelques-uns des moments les plus marquants de son histoire. Avec la sortie en salles de Spider-Man : Brand New Day, l'album MARVEL ANTHOLOGIE consacré au héros est mis à jour. Il couvre plus de 60 ans de carrière ! Comme pour les autres volumes de la collection sortis en 2026, une version collector est proposée dans un coffret. En plus : un fac-similé VO d'un épisode emblématique parfait cette édition.

Par Xxx, Panini Comics
Chez Panini comics

|

Auteur

Xxx, Panini Comics

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Je suis Spider-Man

Xxx, Panini Comics

Paru le 08/07/2026

320 pages

Panini comics

27,00 €

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Scannez le code barre 9791039147064
9791039147064
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