Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

Spider-Girl L'intégrale 1999-2000

Tom DeFalco, Ron Frenz, Pat Olliffe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pas facile d'être l'héritière de Spider-Man ! May Parker le découvre chaque jour, surtout que son père Peter n'apprécie pas vraiment qu'elle mette sa vie en danger. Un nouveau personnage fait son apparition : Buzz... héros ou vilain ? Kaine revient également, tout comme le Bouffon Vert... mais qui se cache derrière ce masque ? Cette série de la fin des années 90 a rencontré un succès inattendu pour un titre hors continuité, donnant naissance à tout un écosystème appelé MC2 et permettant le lancement de nouvelles séries. Les aventures de May Parker n'ont rien d'un futur dystopique et s'inscrivent dans le cadre des péripéties lycéennes du Peter Parker des débuts. Ce deuxième volume contient un épisode inédit !

Par Tom DeFalco, Ron Frenz, Pat Olliffe
Chez Panini comics

|

Auteur

Tom DeFalco, Ron Frenz, Pat Olliffe

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Spider-Girl L'intégrale 1999-2000 par Tom DeFalco, Ron Frenz, Pat Olliffe

Commenter ce livre

 

Spider-Girl L'intégrale 1999-2000

Tom DeFalco, Ron Frenz, Pat Olliffe

Paru le 08/07/2026

304 pages

Panini comics

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039146579
9791039146579
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.