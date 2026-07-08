Spider-Girl L'intégrale 1999-2000

Pas facile d'être l'héritière de Spider-Man ! May Parker le découvre chaque jour, surtout que son père Peter n'apprécie pas vraiment qu'elle mette sa vie en danger. Un nouveau personnage fait son apparition : Buzz... héros ou vilain ? Kaine revient également, tout comme le Bouffon Vert... mais qui se cache derrière ce masque ? Cette série de la fin des années 90 a rencontré un succès inattendu pour un titre hors continuité, donnant naissance à tout un écosystème appelé MC2 et permettant le lancement de nouvelles séries. Les aventures de May Parker n'ont rien d'un futur dystopique et s'inscrivent dans le cadre des péripéties lycéennes du Peter Parker des débuts. Ce deuxième volume contient un épisode inédit !