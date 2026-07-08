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#Imaginaire

L'héritage de l'Illusion

Madeline Taylor

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Une alliance entre ennemis. Une arme au pouvoir incommensurable. Et un lien qui pourrait réécrire le destin. Dotée du pouvoir de l'illusion, Ivy Pomeroy a plus d'un tour dans son sac. Cependant, aucun d'entre eux ne peut rivaliser avec le collier enchanté qui lui enserre la gorge et la maintient captive d'un roi impitoyable. Contrainte de jouer le rôle de bichon obéissant, elle complote en secret pour le détruire et revendiquer la liberté qui lui a toujours été refusée. Lorsqu'un mystérieux faucheur arrive en ville avec pour objectif la même arme dont Ivy a besoin, elle doit décider jusqu'où elle est prête à aller pour obtenir sa liberté. Liés par une alliance fragile, Ivy découvre que son compagnon réticent cache bien plus que ce qu'il n'y paraît. Il éveille sa curiosité et attise en elle des désirs dangereux. Mais leur nouvelle connexion les mènera-t-elle au triomphe ? Ou les secrets qu'ils cachent les détruiront-ils l'un l'autre ? Par-dessus tout, Ivy doit se rappeler qu'elle n'est pas l'animal apprivoisé qu'ils ont dompté. Elle est la bête qu'ils ont laissée entrer. Et elle ne fera preuve d'aucune pitié. #HéroïneBadass #SlowBurn #DeProieAPrédatrice #AllianceDangereuse

Par Madeline Taylor
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Madeline Taylor

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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L'héritage de l'Illusion

Madeline Taylor

Paru le 08/07/2026

MXM Bookmark

29,99 €

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