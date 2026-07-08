Bureau des enquêtes surnaturelles 4 : Le prédateur invisible

Et si les monstres des contes n'étaient pas ceux que l'on croyait ? Les monstres friands d'enfants ne sont pas une nouveauté, mais aucun conte de fées n'a jamais évoqué ce prédateur cauchemardesque. Rue a déjà fort à faire en traquant la créature qui chasse dans les rues de Charleston, lorsqu'un appel vient diviser son attention... et sa loyauté. Un étranger s'est présenté chez Hollis Apothicaire, posant des questions qui lui hérissent la nuque. Pourtant, elle ne peut pas abandonner les victimes sur la seule base d'un mauvais pressentiment. Le noeud dans son estomac se resserre lorsque l'inconnu prend un otage et formule ses exigences : il veut parler à Rue, en face-à-face. Sinon... Certaines révélations risquent bien de bouleverser sa vie et de changer à jamais sa perception de son passé. #SlowBurn #Magie #Secrets #Passé