Les héritiers d'Alantha 3 : Le Poids des Non-Dits

Sois obéissant. Sois reconnaissant. Fils illégitime et négligé d'une famille puissante, Corin est destiné à suivre son frère, doté de magie, au palais... en tant que serviteur. Résigné, il s'accorde une dernière nuit de distraction dans les bras d'un inconnu. Il ignorait que le plaisir et la douleur pouvaient être aussi grisants. Aussi réconfortants. Corin est persuadé de ne jamais revoir cet homme... jusqu'au lendemain, lorsqu'il découvre que le fiancé du mariage arrangé de son frère. Le prince Audric ne veut pas d'un mariage politique sans amour, mais il est prêt à tout pour son royaume. Sa dernière nuit d'abandon était une faiblesse... et une terrible erreur. Corin est doux, magnifique, et le voit comme personne ne l'a jamais vu. Mais Audric ne peut plus jamais le toucher, car Corin est aussi le jeune frère de son fiancé. Leur proximité forcée devient une torture, d'autant plus que Corin pourrait être la clé pour démêler un complot menaçant ses fiançailles... Et qu'il continue de s'évanouir dans les bras du prince. #MariageArrangé #FamilleRoyale #BDSM #Queer #AmourImpossible #ProximitéForcée