Petit Ours Brun aime bien la cantine

A la cantine avec Petit Ours Brun ! Dans ce nouveau titre de la collection Mon petit poche, Petit Ours Brun retrouve ses amis à la cantine... et les bêtises ne sont jamais loin ! Cette histoire pleine d'humour aborde avec légèreté les règles de vie à table. Un moment drôle et complice pour apprendre à se comporter comme un grand, tout en s'amusant ! Un format pensé pour le quotidien Souple, léger et facile à manipuler, ce petit livre s'adapte aux mains des tout-petits. Son format compact permet de l'emporter partout : dans un sac, en sortie ou en vacances. Une histoire amusante à un prix tout doux Un petit livre à prix doux, parfait pour offrir un moment de lecture complice en famille.