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#Album jeunesse

Petit Ours Brun aime bien la cantine

Danièle Bour, Marie Aubinais

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A la cantine avec Petit Ours Brun ! Dans ce nouveau titre de la collection Mon petit poche, Petit Ours Brun retrouve ses amis à la cantine... et les bêtises ne sont jamais loin ! Cette histoire pleine d'humour aborde avec légèreté les règles de vie à table. Un moment drôle et complice pour apprendre à se comporter comme un grand, tout en s'amusant ! Un format pensé pour le quotidien Souple, léger et facile à manipuler, ce petit livre s'adapte aux mains des tout-petits. Son format compact permet de l'emporter partout : dans un sac, en sortie ou en vacances. Une histoire amusante à un prix tout doux Un petit livre à prix doux, parfait pour offrir un moment de lecture complice en famille.

Par Danièle Bour, Marie Aubinais
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Danièle Bour, Marie Aubinais

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Petit ours brun

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Petit Ours Brun aime bien la cantine

Danièle Bour, Marie Aubinais

Paru le 08/07/2026

16 pages

Bayard jeunesse

2,90 €

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Scannez le code barre 9791036393655
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