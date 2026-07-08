Et on applaudit les artistes !

Les chefs d'oeuvre des bébés Chez Superbébé, tout est prétexte à créer. Des jouets, un mur, une casserole abandonnée, de la pâte à modeler : tout se transforme en oeuvre d'art. Un album déjanté pour célébrer la créativité débordante des tout-petits ! Des situations qui parlent à toutes les familles Cet album met en scène des moments que beaucoup de parents ont déjà vécus : les traces de feutre impossibles à enlever, les concerts improvisés, les petits plats en pâte à modeler... Sous le regard épuisé de parents qui continuent pourtant à l'adorer. Un album coloré et vitaminé Grâce à l'écriture vive de Géraldine Collet et aux illustrations expressives de Vérane Cottin, le quotidien devient un terrain de jeu artistique. Un album qui plaira autant aux enfants qu'à leurs parents.