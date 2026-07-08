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#Album jeunesse

Et on applaudit les artistes !

Géraldine Collet, Vérane Cottin

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Les chefs d'oeuvre des bébés Chez Superbébé, tout est prétexte à créer. Des jouets, un mur, une casserole abandonnée, de la pâte à modeler : tout se transforme en oeuvre d'art. Un album déjanté pour célébrer la créativité débordante des tout-petits ! Des situations qui parlent à toutes les familles Cet album met en scène des moments que beaucoup de parents ont déjà vécus : les traces de feutre impossibles à enlever, les concerts improvisés, les petits plats en pâte à modeler... Sous le regard épuisé de parents qui continuent pourtant à l'adorer. Un album coloré et vitaminé Grâce à l'écriture vive de Géraldine Collet et aux illustrations expressives de Vérane Cottin, le quotidien devient un terrain de jeu artistique. Un album qui plaira autant aux enfants qu'à leurs parents.

Par Géraldine Collet, Vérane Cottin
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Géraldine Collet, Vérane Cottin

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard

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Et on applaudit les artistes !

Géraldine Collet, Vérane Cottin

Paru le 08/07/2026

Bayard jeunesse

7,90 €

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Scannez le code barre 9791036382376
9791036382376
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