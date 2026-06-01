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L'audace ! N° 3

Natacha Polony

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TITRE : CROIRE EN LA FRANCE - NOS ATOUTS POUR NOUS RELEVER Au sommaire du n°3 : trois sujets brûlants pour tenter de comprendre les basculements du monde. 1. Croire en la France. Nos atouts pour nous releverCertains semblent ne plus voir de la France que ses échecs et ses handicaps. Elle demeure pourtant une puissance (agricole, maritime, scientifique...). Encore faut-il vouloir défendre ses atouts. Du sol aux services publics, de la langue française au quantique, notre dossier propose de renouer avec une idée simple mais devenue subversive : la France peut encore rayonner ! 2. A-t-on vraiment tout essayé contre le narcotrafic ? Le narcotrafic n'est plus seulement une affaire de délinquance ; il est devenu un phénomène total qui prospère sur les failles de la société française et fracture nos institutions. Face à une criminalité désormais mondialisée, "plate-formisée", organisée comme des multinationales, les réponses classiques montrent leurs limites. 3. Allemagne : derrière la crise, la tentation hégémonique ? Longtemps présentée comme le modèle indépassable de l'Europe, l'Allemagne traverse une crise économique, industrielle, énergétique et politique. Cependant, Berlin ne cherche pas à revoir sa stratégie. De la BCE au secteur de la défense, notre dossier explore les ressorts d'un pays fragilisé, mais toujours tenté par l'idée de dominer ses partenaires européens et français.

Par Natacha Polony
Chez L'Audace

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Auteur

Natacha Polony

Editeur

L'Audace

Genre

Revues

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L'audace ! N° 3

Natacha Polony

Paru le 01/06/2026

148 pages

L'Audace

15,90 €

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