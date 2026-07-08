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#Roman jeunesse

Les enquêtes de Lady Bertha

Brian Freschi, Elena Triolo

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Une mini-détective à la langue bien pendue et à l'oeil affuté A 9 ans et demi, Bertha Grey est loin d'être la petite flle parfaite que sa famille imagine. Car en secret, elle est la meilleure enquêtrice de Londres ! Justement, un nouveau cas se présente : des chapeaux sont retrouvés découpés en morceaux... Bertha et sa bande n'hésitent pas une seconde. Indices, déguisements et opérations secrètes : tout est permis pour faire éclater la vérité. Une enquête à l'anglaise pleine d'humour Avec l'aide de ses amis de l'agence Joseph & Co. , Bertha navigue entre fausses pistes et indices bien cachés. Le récit mêle texte et illustrations colorées, dans un format hybride proche du roman graphique. Une héroïne qui fait souffler un vent de liberté Première aventure d'une série pétillante, entre humour et mystère, qui bouscule les stéréotypes. Parfaite dès 8 ans, pour découvrir les joies de la lecture avec une héroïne futée, drôle et résolument moderne.

Par Brian Freschi, Elena Triolo
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Brian Freschi, Elena Triolo

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les enquêtes de Lady Bertha

Brian Freschi, Elena Triolo trad. Cécile Chartres

Paru le 08/07/2026

112 pages

Bayard jeunesse

12,90 €

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Scannez le code barre 9791036379666
9791036379666
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