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L'affaire du joueur de flûte

Anne Didier, Martin Desbat

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La bibliothécaire de Chantegrue demande son aide à Félicie pour retrouver des partitions de musique qui ont été dérobées. A sa grande surprise, la jeune détective découvre que ses parents enquêtaient justement sur cette affaire au moment de leur disparition. Aidée par son fidèle Lapin, Félicie est bien déterminée à retrouver les partitions... et surtout ses parents. Par la scénariste d'Anatole Latuile Anne Didier mêle contes et enquêtes dans cet album illustré par le talentueux Martin Desbat. Dernier tome de la trilogie haletante des enquêtes de Félicie Poucet Une enquête plein de rebondissements et très bien menées, dotée d'une héroïne attachante, intelligente et qui ne s'en laisse pas conter !

Par Anne Didier, Martin Desbat
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Anne Didier, Martin Desbat

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Humour

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L'affaire du joueur de flûte

Anne Didier, Martin Desbat

Paru le 08/07/2026

88 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

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Scannez le code barre 9791036364617
9791036364617
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